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Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Tunceli'de, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17.10.2019 22:54
Tunceli'de, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Aydın idaresindeki 21 AAN 703 plakalı hafif ticari araç, Tunceli- Elazığ kara yolu Akpazar beldesi yol ayrımında, karşı yönden gelen Atakan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada tırın metrelerce sürüklediği hafif ticari araçta sıkışan Ahmet Aydın (30), Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hafif yaralan tır sürücüsü Çelik ise sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları araçtan çıkartılabilen 4 kişinin cesedi, Mazgirt Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mazgirt İlçe Entegre Hastanesinin morguna götürüldü.
Hafif yaralı tır sürücüsü Çelik'in ise tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Tunceli, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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