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Hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 hafif yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün sokak arasında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

25.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:32Hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 hafif yaralı
'nın ilçesinde hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün sokak arasında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Gökhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 YT 183 plakalı hafif ticari araç ile yolcu minibüsü sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara müdahale edildi.

Öte yandan, mahalle halkı aynı bölge üzerinde birçok kazanın daha meydana geldiğini ve gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak konuyla ilgili önlem alınmadığını iddia etti.

Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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