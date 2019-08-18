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Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, Çiçek Pamukbakar (67) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

18.08.2019 16:20 Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, Çiçek Pamukbakar (67) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Kovancılar ilçe merkezinde meydana geldi. Ömer Pamukbakar'ın kullandığı 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araçtaki Çiçek Pamukbakar yaşamını yitirirken, sürücü Ömer Pamukbakar ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Çiçek Pamukbakar'ın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kovancılar, Güncel

Kaynak: DHA

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