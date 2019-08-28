Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 3 ölü

28.08.2019 11:18 Hafif ticari araç, kamyona çarptı: 3 ölü


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15   Antalya gizlice girdiği otelde rus kadının boğazına bıçak dayayıp çantasını çalmaya kalkıştı
12:15   Antalya kadınlardan, emine bulut yürüyüşü
12:15   Düzce fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı 13 yaralı
12:15   Kocaeli halk otobüsü, otomobile çarptı 1'i ağır 4 yaralı
12:15   İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi
12:15   Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
12:15   İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta Horona Duracak!