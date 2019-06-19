19.06.2019 14:02
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Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beytullah Keleş idaresindeki 07 GME 15 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Beytullah Keleş yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa

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