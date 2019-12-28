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Hafif ticari araç, lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta hafif ticari araç lüks otomobile arkadan çarptı.

28.12.2019 04:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 04:28 Hafif ticari araç, lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta hafif ticari araç lüks otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil kaldırıma savrularak aydınlatma direğine çarptı, hafif ticari araç ise otomobilin altına girdi. Otomobildeki bir kadının hafif yaralandığı kazadan sonra hafif ticari aracın sürücüsü, yapılan alkol testinde 1.66 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkii Sarıyer yönünde meydana geldi. Mügehan yönetimindeki 34 BJH 298 plakalı otomobile S.C.M. yönetimindeki 59 ZT 850 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobil aydınlatma direğine vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.

1,66 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Aşırı hızlı araç kullandığı iddia edilen S.C.M.'ye ise kaza sonrası polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen S.C.M., 1.66 promil alkollü çıktı.

"ARKADAŞINA SARILARAK AĞLADI"

Işıklara yaklaştığı sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobilin kadın sürücüsü Mügehan Karadağ ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen arkadaşına sarılarak ağlayan Karadağ'ı arkadaşları zor sakinleştirdi.

Öte yandan, kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

"EMNİYET KEMERİMİZ TAKILIYDI ÇOK ŞÜKÜR"

Hafif ticari aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Mügehan Karadağ kazayla ilgili, "Işıklarda trafik durunca bizim durmamızla arkadan hızla vurdu ve savurdu zaten. Direk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Arabada 2 kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı çok şükür" dedi.

"ARKADAKİ ARABA ÇOK HIZLIYDI"

Kaza anında yoldan geçen bir sürücü ise, "Arkadaki araba çok hızlıydı. Öndeki araba da hafif durduğu için arkadan hızlıca vurdu ve araba savruldu. Kazayı gördüm, hemen arkasındaydım. Sonra yardıma koştuk, bayan arkadaşları çıkardık. İki kişi vardı arabada" diye konuştu.



Karadağ, Araba, Güncel

Kaynak: DHA

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