Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
01.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:55
Turan Uysal (64) yönetimindeki 38 EF 588 plakalı otomobil ile Hacı Öz (70) yönetimindeki 34 DR 3260 plakalı hafif ticari araç Ulaş- Altınyayla kara yolunun Küpeli köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Fidan Öz (67), Muhsin Aslan (23) ve Meral Akçay (48) yaralandı.
Yaralılar, Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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