Hafif ticari araç otomobillere çarptı: 3 yaralı

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki 6 otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda İlker K'nin kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 6 otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araç bulunan 2 yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.