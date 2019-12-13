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Hafif ticari araç otomobillere çarptı: 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki 6 otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

13.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:45
'ın ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki 6 otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda İlker K'nin kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 6 otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araç bulunan 2 yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.
Hafif ticari araç otomobillere çarptı: 3 yaralı

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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