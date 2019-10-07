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Hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

MARDİN'de, park halindeki kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

07.10.2019 20:41Hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
MARDİN'de, park halindeki kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine, Mardin- Diyarbakır yolundaki Akreşke geçidinde meydana geldi. Adil Sengon yönetimindeki 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, park halindeki Adil Şengül'e ait 06 JNT 81 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ön tarafı hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman yaşamını yitirdi, Eyüp Kahraman, Leyla Akbaş ve Safiye Akbaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Zeynep Kahraman, Diyarbakır, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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