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Hafif ticari araç refüje çarptı: Oğuzhan öldü, 2 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, refüje çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişiden Oğuzhan Yıldırım (20) hayatını kaybetti, diğerleri ağır yaralandı.

05.08.2019 10:16 Hafif ticari araç refüje çarptı: Oğuzhan öldü, 2 yaralı
AYDIN'ın Köşk ilçesinde, refüje çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişiden Oğuzhan Yıldırım (20) hayatını kaybetti, diğerleri ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Köşk ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 42 ZG 269 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptıktan sonra takla atarak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Oğuzhan Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Araçta bulunan yaralı Halitcan A. ve İbrahim Y. ise ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Araç, Köşk, Güncel

Kaynak: DHA

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