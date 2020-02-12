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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

12.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:30Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
'in ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hayatlıdere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Taş'ın (78) kullandığı 20 R 3443 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araçta sıkışan sürücünün eşi Safiye Taş'ın (65), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Taş'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için AKS ekiplerine bilgi verildi. İzmir İtfaiyesi AKS ekibince Taş'ın cansız bedeni sıkıştığı araçtan çıkarılırken, hastaneye kaldırılan Kadir Taş'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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