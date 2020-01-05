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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

05.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:45

'ün ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salim Çelik (56) idaresindeki 78 SD 539 plakalı hafif ticari araç, Karabük- kara yolu Beştepeler mevkisinde karşı şeride geçip şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Çevredekiler tarafından buradan çıkarılan yaralılar, özel bir araçla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sürücü Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, arabanın birden kontrolden çıktığını, toparlayamayınca da şarampole devrildiğini anlattı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: AA


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