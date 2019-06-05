05.06.2019 16:14
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Hafif ticari araç, şarampole devrildi 3 yaralı

Hafif ticari araç, şarampole devrildi 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi.  Kahramanmaraş'a giden Volkan Laçin (27) yönetimindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Laçin ile araçta bulunan Şükrü Karadağlı (19) ve Ali Aliyev (27) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı  Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Laçin, Adıyaman, Güncel