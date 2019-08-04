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Hafif ticari araç, şarampole devrildi; Beyza öldü, ailesi yaralı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi.

04.08.2019 11:52 Hafif ticari araç, şarampole devrildi; Beyza öldü, ailesi yaralı
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi ve 3 kızı yaralandı, diğer kızı Ummuhan Beyza Karadeli (11) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale- Kayseri yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karadeli kontrolündeki 38 YC 885 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ömer Karadeli ile araçtaki eşi Yüksel ve çocukları Perihan Asude, Berra, Esma, Ummuhan Beyza Karadeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Karadeli ailesi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Ummuhan Beyza Karadeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kırıkkale, Keskin, Güncel

Kaynak: DHA

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