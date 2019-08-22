Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

22.08.2019 09:38 Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Baraj Yolu üzerinde Abdullah Gül (18) idaresindeki 33 DMN 79 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Abdullah Gül yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Abdullah Gül, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:36   KKTC'de 'Batı Nil Virüsü'nden ikinci ölüm
10:28   Ağrı'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
10:23   Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
10:21   25 yıl çocukları için çalıştı, mutluluklarını göremeden can verdi
10:20   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
10:20   Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı
10:19   Trafik magandası tutuklandı