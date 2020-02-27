Haberler » Güncel » Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi - Haber

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına devrildi.

27.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:57
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına devrildi.
Alınan bilgiye göre, Serkan T. idaresindeki 46 UF 446 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkarak, kazayı polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmasının ardından, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.
Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi

Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:53  28 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 28 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
08:44  Şans Topu çekilişi sonuçları 26 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 976. hafta sonucu
08:27  Sayısal Loto sonuçları 26 Şubat 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?
08:17  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları? Lyon Juventus maçı ve Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
27.02.2020 09:01:01