Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
12.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Konya 'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya Adana kara yolunun 67. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erduran (71) idaresindeki 07 CSP 32 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü yaralanırken, araçta bulunan eşi Hacer Erduran (73) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya Adana kara yolunun 67. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erduran (71) idaresindeki 07 CSP 32 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü yaralanırken, araçta bulunan eşi Hacer Erduran (73) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
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