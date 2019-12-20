Haberler » 3. Sayfa » Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

20.12.2019 23:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:28 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya- karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karaman istikametinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 yaşındaki M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karaman, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:29   2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi kabul edildi - Haberler
00:21   Bursa'da tır kazası: 2 yaralı - Haberler
00:20   2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Haberler
00:18   20 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
00:12   2018 Kesin Hesapları kabul edildi - Haberler
23:49   Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Haberler
23:00   Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Haberler
22:10   İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Haberler
21:16   Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
21.12.2019 00:56:40