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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

20.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konya- karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karaman istikametinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 aylık M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ramazan Çetin - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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