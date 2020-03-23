Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
23.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:16
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. H.C. yönetimindeki 27 E 7976 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Yolcu konumundaki Nuri Özpolat (56), takla atan araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkartılan Özpolat, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, araç sürücüsü H.C.'nin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazyala ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA