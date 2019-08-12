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Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü mevkisinde hafif ticari araç takla attı.

12.08.2019 16:00 Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü mevkisinde hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Serkan Ulusoy (30) yönetimindeki 58 TN 781 plakalı ticari araç, D-100 karayolu Suluca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Serkan Ulusoy (30) ve araçta bulunan Betül Ulusoy (34) Abdullah Emir Ulusoy (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - KASTAMONU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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