Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

26.08.2019 16:31 Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
DİYARBAKIR'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, Karaçalı Mahallesi Mevkisi'nde 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde hafif hasar oluştu.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 2 çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.



Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Sisi Biarritz'de Trump ile Orta Doğu sorununu görüştü
16:59   G7 ülkelerinden Amazon yangınları için 20 milyon dolar bağış
16:59   Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli
16:58   Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinlikleri
16:58   "4 .Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri" başladı
16:56   DOSTUM Karabük'te pedal çevirdi
16:56   "Drone"la sivrisinek mücadelesi