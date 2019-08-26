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Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralıDiyarbakır'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

26.08.2019 23:04
Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, Karaçalı Mahallesi Mevkisi'nde 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde hafif hasar oluştu.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 2 çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: DHA

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