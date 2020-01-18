Haberler » Güncel » Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı - Haber

Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, hafif ticari araç refüjde takla attı.

18.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:15Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da, hafif ticari araç refüjde takla attı. Araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çay- karayolunun Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Cavit Çamalan (58) yönetimindeki 48 KT 124 plakalı hafif ticari araç, sünücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek duran araçtaki Cavit Çamalan ile Hanife Çamalan (51), Yakup Çamalan (34), Gülşah Çamalan (34), Duru Çamalan (9) ve Ömer Çamalan (4) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Afyonkarahisar

Çamalan, Dinar, Afyon, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:04  Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı
20:02  Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır
20:00  İSTANBUL -(YENİDEN) KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, ANNESİ İLE EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
19:59  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (2)
19:58  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü
18.01.2020 20:06:26