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Hafif ticari araç takla attı, sürücü öldü

AFYONKARAHİSAR'da seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Alkan (76) yaşamını yitirdi.

26.09.2019 14:53Hafif ticari araç takla attı, sürücü öldü
AFYONKARAHİSAR'da seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Alkan (76) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Alkan'ın kullandığı 32 PF 511 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkıp, takla attı. Süleyman Alkan, sürücü koltuğundan savrulup yola düşerek ağır yaralandı.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Süleyman Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Alkan'ın cenazesi Şuhut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Süleyman Alkan, Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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