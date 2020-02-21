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Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5 yaralı

SİVAS'ta, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

21.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:00Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 5 yaralı

SİVAS'ta, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas- Ankara yolu Köklüce mevkisinde meydana geldi. Tayfun Göcek'in kullandığı 06 GB 3454 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Halil Tulaz yönetimindeki 44 AZ 556 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tayfun Göcek ile hafif ticari araçta bulunan Fatma ve Ahmet Çıracı ile Kadun ve Enes Bekçi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ankara, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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