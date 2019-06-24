24.06.2019 21:20
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Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı

Hafif ticari araç, tıra çarptı: 1 ölü,3 yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ 'da hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza,Elazığ- Malatya karayolunun 21.kilometresinde Ortaca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Abdürrazzak Ö. idaresindeki 44 DG 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün fark etmediği park halindeki 06 DNP 89 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ticari araçta bulunan İlayda Ö. (17)hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Malatya , Elazığ , Güncel

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