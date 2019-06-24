24.06.2019 21:43
Haberler » Güncel » Haber

Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da, hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ 'da, hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrezzak Öymen idaresindeki 44 DG 794 plakalı hatif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolunun 21. kilometresinde bulunan Ortacalı Köyü mevkisinde güvenlik şeridine park halindeki Ali Zararsız yönetimindeki 06 DNP 89 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 17 yaşındaki İlayda Öymen olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan ikisi çocuk 3 kişi ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ve savcılık olay yerinde incelemede bulundu.
Kaynak: AA
Malatya , Elazığ , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:06 Meksika'da uyuşturucu baronlarının varlıkları yoksullar için satılıyor
22:02 YALOVA Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
22:02 KAYIP ÇOBANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
22:02 SPOR Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
22:02 ANTALYA Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu
21:56 Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla ilgili dönemin bakanına soruşturma
21:55 Fikret Orman: "Bütçelerimizi aşağıya çekmemiz lazım"