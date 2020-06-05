Hafif ticari araç tıra çarptı: 3 yaralı

Bolu'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu baba ve iki oğlu yaralandı.

05.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:29
Bolu'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu baba ve iki oğlu yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, Çaydurt mevkisinde önünde seyreden Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı tıra çarptı.
Kazada tırın dorsesinin altına giren araçta sıkışan sürücü ile çocukları Ömer ve İrfan Bodur yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücüyle iki oğlu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde servis yolundan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Hafif ticari araç tıra çarptı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Bolu, Güncel, Haber

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