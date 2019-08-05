Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araç trafik levhasına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhasına çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

05.08.2019 14:31 Hafif ticari araç trafik levhasına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhasına çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İbrahim Demir idaresindeki 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolunun Doğancı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
Kazada, İbrahim Duman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Demir ile Ali ve Nazire Duman Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Nazire ve Ali Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Demir, Tirebolu, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23   Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat
16:22   Atatürk Kent Park'taki Dere Temizlik Çalışmasına Yakın Takip
16:22   Denizli'de yanan atık tesisinde zarar 500 bin lira
16:21   Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da
16:21   Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı
16:21   Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ile görüştü
16:21   Kırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyor