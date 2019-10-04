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Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

04.10.2019 14:34Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Recep A., 21 DN 041 plakalı traktörüne bağlantılı tarım aletinin üstüne odun çuvalları yükleyerek Elbistan ilçesi istikametine doğru yola çıktı. Hüseyin T'nin (54) kullandığı 06 AFE 753 plakalı hafif ticari araç, ışıklandırma sistemi odun çuvalları nedeniyle kapanan traktörü fark etmeyerek çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Uygar T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri burada yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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