Hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

05.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:22
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
İlyas T. (18) idaresindeki 34 AR 3420 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Karabük kara yolu Navsaklar köyü yakınlarında Mehmet Y'nin kullandığı 78 SH 976 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araç sürücüsü ile AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Rahim T. (39) hastaneye kaldırıldı.
Rahim T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Safranbolu, Kastamonu, İtfaiye, Karabük, Güncel, Haber
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