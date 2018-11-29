Hafif Ticari Araç Traktörün Römorkuna Çarptı: 5 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde hafif ticari aracın traktörün römorkuna çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Hulusi Seyit Kılıç'ın (35) kullandığı 46 ZA 304 plakalı hafif ticari araç, Kalealtı
Mahallesi girişinde Abdulkadir Budak yönetimindeki 46 EB 853 plakalı pancar küspesi yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Elif (75), Pakize (4), Özal Lütfi (2) ve Ebrar Kılıç (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalealtı,Kahramanmaraş,Elbistan
29 Kasım 2018 Perşembe 22:50