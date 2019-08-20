Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.08.2019 02:57
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğhan Duru'nun kullandığı 35 HC 5209 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Duru, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

Karabağlar, İtfaiye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:20   Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi
03:14   Dünya İnsani Yardım Günü: 70 milyon kişi mülteci durumda
03:09   Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı (2)
02:57   Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı
02:51   Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
02:51   DHA YURT BÜLTENİ - 17
02:50   Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı