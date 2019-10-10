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Hafif ticari araca çarpan 16 yaşındaki motosikletli yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Yalçın Karahan (16), kasksız kullandığı motosikletle hafif ticari araca çarptığı kazada yaralandı.

10.10.2019 13:44Hafif ticari araca çarpan 16 yaşındaki motosikletli yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Yalçın Karahan (16), kasksız kullandığı motosikletle hafif ticari araca çarptığı kazada yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki 61'inci ve 142'nci sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yalçın Karahan, kullandığı plakasız motosikletle ana yola kontrolsüz çıkan H.Ç. yönetimindeki 09 CER 22 plakalı hafif ticari araca çarptı. Başında kask olmayan Karahan, kazada yola fırlayarak, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karahan'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.Ç.'nin ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Yıldıztepe, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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