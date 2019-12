Hafif ticari araca çarpan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'nın Köşk ilçesinde, hafif ticari araca arkadan çarpan kamyonetin takla atıp, ters dönmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın- Denizli yolunda meydana geldi. Aydın'da düzenlenen deve güreşlerinde incir sattıktan sonra dönüş yolunda Umurlu Mahallesi yönüne giden Yusuf Can Okmak (25) yönetimindeki 09 U 1626 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu E.Ö'nün kullandığı 09 FJ 034 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp, ters dönen kamyonetteki Mahmut Yılmaz, Nedim Nalcı ve Yusuf Can Okmak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan sürücü Yusuf Can Okmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.