Hafif Ticari Aracın Çarptığı 12 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde hafif ticari aracın yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, 14 Kasım Caddesi üzeri Top Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karakol istikametinden Hükümet
Meydanı istikametine seyreden M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yoldan geçen A.A isimli 12 yaşındaki erkek çocuğa çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
Malkara,Tekirdağ
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:11