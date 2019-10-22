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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Karaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

22.10.2019 11:38Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
Karaman'da hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rafet B. yönetimindeki 70 FA 904 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Derviş A.'nın (12) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada 20 metre ileri savrulan bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı. Yaralı çocuk çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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