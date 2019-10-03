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Hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli öldü

Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli hayatını kaybederken kazanın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

03.10.2019 02:48Hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli öldü
Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli hayatını kaybederken kazanın ardından kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nden bisikletiyle Halkalı istikametine giden Irak uyruklu Khalid Abdulkhaleq Rafeed'e (35) aynı istikamette giden 34 NE 3591 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Rafeed ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Rafeed'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.
Rafeed'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece, Halkalı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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