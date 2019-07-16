Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye
uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Y.Y. idaresindeki 21 BJ 637 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe- Viranşehir
kara yolunun Sürekli Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Suriyeli Samir Yusuf'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf, hayatını kaybetti.
Yusuf'un cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.