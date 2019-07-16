16.07.2019 16:57
Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Y.Y. idaresindeki 21 BJ 637 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe- Viranşehir kara yolunun Sürekli Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Suriyeli Samir Yusuf'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf, hayatını kaybetti.
Yusuf'un cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Viranşehir, Kızıltepe, Suriye, Mardin, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:50   Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
18:50   CK Enerji Çamlıbel Elektrikten "korsan ödeme noktası" uyarısı
18:49   Horasanda 15 Temmuz konvoyu
18:49   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:48   Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza
18:47   Üniversiteli Serdar, kazada öldü
18:46   TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu