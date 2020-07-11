Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelmişti. Bulvar üzerinden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen 69 yaşındaki Cuma Öztürk'e, Mehmet Emin Ş'nin kullandığı 46 ACN 576 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Cuma Öztürk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öztürk'ün, Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Adnan Menderes Bulvarı'nda bisiklet ve motosiklet tamirciliği yaptığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ