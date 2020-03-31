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Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, arama yapılan hafif ticari aracın stepnesinde, 18 tabanca ele geçirildi.

31.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:22
Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi
ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, arama yapılan hafif ticari aracın stepnesinde, 18 tabanca ele geçirildi. Gözaltına sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Aracın stepnesinde (yedek lastik) 18 tabanca, şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.Silahlara el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından S.D., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Şanlıurfa

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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