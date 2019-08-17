Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.

17.08.2019 12:57 Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı
ADIYAMAN'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Başsebzeci, yola savrulup, ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Siteler Mahallesi'nde meydana  geldi. Mehmet Birişik yönetimindeki 80 LS 613 plakalı hafif ticari araç ile Mert Başsebzeci'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Başsebzeci, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Başsebzeci'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Mert Başsebzeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:46   Lice'de minibüs devrildi: 7 yaralı
14:46   Sarımsak festivalinde "temmuz" vurgusu
14:46   İSTANBUL- EMİNÖNÜ'NDE ALTGEÇİDİ SU BASTI
14:46   Engelli bireyler şampiyonluğa gidiyor
14:46   İSTANBUL- EMİNÖNÜ'NDE ALTGEÇİDİ SU BASTI
14:45   Şirince'de orman yangını
14:45   KKTC'de tiyatro tartışması