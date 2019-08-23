Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

İZMİR'in Foça ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Ceviz (22) yaşamını yitirdi.

23.08.2019 14:56 Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü
İZMİR'in Foça ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Ceviz (22) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Ilıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ceviz'in kullandığı 35 JU 453 plakalı motosiklet ile, S.K. (68) yönetimindeki 35 PME 90 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Ceviz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.K.'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, kazada ölen motosiklet sürücüsü Muhammet Ceviz'in 2 yıl önce, sosyal medya hesabından motosikletli fotoğrafını paylaşıp altına yazdığı, 'Hızlı yaşamayı seviyorsan, gaz kolunu çevirdiğin her saniye ölümle sevişmeyi göze alacaksın' notu dikkat çekti.



Foça, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52   (görüntülü) kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran rus çocuk, denizli'de tedavi görüyor
15:52   'Sudaki Damlaların Huzuru' isimli Ebru sergisi açıldı
15:52   Samsun'da sağanak
15:52   Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
15:51   İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-13' denetimi
15:51   Dha yurt bülteni - 13
15:51   (görüntülü) şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı