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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıAdıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

14.08.2019 18:14
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Doğan'ın kullandığı 20 BHK 02 plakalı hafif ticari araç ile Yakup Aktaş idaresindeki 27 SZ 192 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Aktaş ile yanında bulunan Aykut Güneş, yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncel

Kaynak: DHA

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