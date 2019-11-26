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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, duraktaki öğrenciye çarptı: 4 yaralı

BİLECİK'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, aralarında durakta bekleyen bir öğrencinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

26.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:00Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, duraktaki öğrenciye çarptı: 4 yaralı

BİLECİK'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, aralarında durakta bekleyen bir öğrencinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sakarya- karayolu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önünde meydana gelen geldi. Yusuf Ç. yönetimindeki 11 BC 159 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve kavşaktan dönmeye çalışan Yasin Ç. yönetimindeki 34 CIK 882 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, üniversite girişindeki durakta minibüs bekleyen Azerbaycan uyruklu Ulvi M.'nin koluna çarptı. Kazada otomobildeki Ayşenur T. (22), Güneş Ç. (54), Nurhan Ç. (57) ile Ulvi M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



Sakarya, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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