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Hafif ticari araçla cip çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

27.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:13
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Berkay Saygıner'in (25) kullandığı 45 FZ 677 plakalı hafif ticari araç ile Ercan Aksoy (45) idaresindeki 34 HR 5491 plakalı cip, Yeni Mahalle Murat Caddesi kavşağında çapıştı.
Cip sürücüsü Aksoy ve yanından bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Murat Caddesi'nde ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Hafif ticari araçla cip çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Berkay Şahin, Yunusemre, Manisa, Güncel

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Hafif ticari araçla cip çarpıştı: 2 yaralı

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