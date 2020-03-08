Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
08.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:20
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Cengiz Öztürk (47) idaresindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Keçeli'nin (24) kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre sürüklenerek alev alan motosikleti, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Keçeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cengiz Öztürk (47) idaresindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Keçeli'nin (24) kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre sürüklenerek alev alan motosikleti, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Keçeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Etiketler : Motosiklet, Fethiye, Muğla, Güncel
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