Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

05.08.2019 12:54 Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Zembilli Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Üçaş kavşağında Mustafa Köpük (62) yönetimindeki 70 AAC 889 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Toprak idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Toprak yaralanırken arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinden kaçarak uzaklaştı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Toprak, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45   Doğa yürüyüşünde çaya düşüp, boğuldu
14:45   Trabzonspor'un yeni sponsoru belli oldu
14:45   İzmirli öğrenciler Danimarka'daki Dünya Robot Olimpiyatları'ndan beşincilikle döndü
14:44   Silivri'de kavun ve bamya lezzetleri yarıştı
14:44   Başkan Beyoğlu Özhaseki'den Bağlar için destek istedi
14:44   Başkan Yüksel, Kur'an-ı Kerim'i hatim eden öğrencileri tebrik etti
14:44   Çorlu Kurban Pazarının Paşası 25 bin TL'ye satıldı