Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman
'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Zembilli Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Üçaş kavşağında Mustafa Köpük (62) yönetimindeki 70 AAC 889 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Toprak idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Toprak yaralanırken arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinden kaçarak uzaklaştı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.