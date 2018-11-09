Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
BURSA - Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay, merkez Yıldırım
İlçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 16 EHV 56 plakalı motosiklet ile Ferhan T.kontrolündeki 16 LNU 72 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan Tolgahan A.(17), Kamiran A.ve Numan T.yola savruldu. Tolgahan A. olay yerine hayatını kaybederken, Kamiran A. ve Numan T. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından ardından yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kamiran A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Motosiklet ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç sürücüsü Ferhan T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tolgahan A. ve Kamiran A.'nın cesetleri, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.
Yıldırım